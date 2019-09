Echeverri y Rave, los fichajes más codiciados

Pero no solo a Echeverri le coquetaron ayer. El teléfono de Beatriz Rave, de la Alianza Verde, también suena por estos días más que de costumbre con ofrecimientos, cortejos y coqueteos. Echeverri admite llamadas mientras que Rave, se sentó ayer en la mañana a conversar con Juan David Valderrama, para llegar a un acuerdo que permita ir en alianza.

En Medellín, todos los ojos estaban puestos sobre la decisión que debía tomar el candidato del Partido de La U, Jesús Anibal Echeverri, de quien se venía rumorando que se retiraría para buscar una alianza. En la noche efectivamente renunció, así se lo confirmó la Registraduría a EL COLOMBIANO, pero lo que no calculó es que esta decisión debía contar con el respaldo de su partido.

La coalición de la derecha que estaba cantada no se ha hecho realidad porque ninguno está dispuesto a bajarse, no tan fácil. Echeverri, Santiago Gómez de “Seguimos Contando con Vos” y Alfredo Ramos del Centro Democrático, comparten ideales del uribismo y de continuidad de la administración de Federico Gutiérrez .

“A mí me siguen llamando. Vamos a ver qué pasa de aquí a mañana. Uno no sabe nada, la política es así”, dijo el candidato del Partido de la U.

Los candidatos Beatriz Rave y Juan David Valderrama tuvieron una conversación y, aunque no hubo ningún acuerdo, por ahora, EL COLOMBIANO conoció que la facción del Partido Alianza Verde liderada por el representante a la Cámara, León Fredy Muñoz, estaría presionando a la candidata para que en lugar de irse con Valderrama, busque un acercamiento con Daniel Quintero, de “Independientes”.

Quintero le escribió a Rave en Twitter: “Mi querida Beatriz Rave, nos quedan 4 horas para que construyamos un acuerdo que nos permita enfrentar juntos los inmensos retos de nuestra ciudad. De nuevo te invito a un café”. Y remató con el tradicional “Se Puede”, emblema de Sergio Fajardo.

Rave, la elegida del excandidato presidencial decidió enviarles un mensaje a ambos: “Lo único que han propuesto es que me sume a sus campañas. He pedido establecer un mecanismo equitativo. ¿Por qué no consideran que una mujer como yo, preparada para gobernar, también pueda liderar la ciudad?”, preguntó. Es más, se sabe que Rave está a la expectativa de la encuesta que EL COLOMBIANO publicará este lunes sobre la intención de voto a la Alcaldía. .