No paran las quejas del representante a la Cámara, Edward Rodríguez, por no recibir el aval para ser precandidato presidencial por el Centro Democrático.

Y como era de esperar, el documento no le cayó nada bien al congresista, quien en reclamo le escribió una carta a Álvaro Uribe Vélez, presidente del Centro Democrático, en la que argumenta que “no se mencionan las razones por las que ellos se consideran no conformes con mi nombre, dado que no lo expresan en el documento y a la fecha no tengo ninguna sanción o investigación ética”.

Afirma que parece que sacaron su nombre de la baraja por “chismes” y por eso le pide que aclare la situación, ya que esos supuestos impedimentos no existían cuando se postuló como candidato a la Cámara de Representantes.