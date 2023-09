Sin embargo, sobrevino la captura y posterior imputación de cargos a su hijo Nicolás Petro, por lo que el mandatario –para no atizar el fuego y contribuir al ambiente de crisis– no tuvo de otra que ponerle un alto a sus pretensiones. Eso sí, les dio un ultimátum a las carteras más colgadas y el plazo era septiembre.

Según el congresista, más allá de que el Gobierno no tenga qué mostrar, la baja ejecución repercute en la economía del país, pues los recursos públicos son un gran jalonador de empleo a través de obras y contratos, pero sobre todo son determinantes para favorecer con programas sociales a los menos favorecidos.

“Con el presupuesto se resuelven los problemas de los ciudadanos más necesitados. Aquí el llamado no es a un cambio de ministros, sino que el presidente ejerza el timonel del Gobierno. No más falsos dilemas: cuando no se ejecuta el presupuesto no es responsabilidad de subalternos, sino del Jefe de Estado”, indicó.

A su turno, el también senador de oposición Miguel Uribe (Centro Democrático) –quien integra la Comisión Tercera, encargada de asuntos económicos y hacienda–, atribuyó la falta de ejecución a las dificultades del presidente para conformar equipos y a su radicalización. “A Petro se le olvidó que está gobernando y sigue haciendo oposición desde la Casa de Nariño. Le tiene discurso a cada problema, pero no una solución. Con esta incapacidad a quienes más está perjudicando es a los que dijo defender”.

Petro, quien este sábado arribó a Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas, retornará al país la otra semana y no se descarta que en el próximo consejo de ministros el tema, una vez más, sea la ejecución presupuestal. A la luz del balance que deja la ejecución hasta agosto, incondicionales como el director del DAPRE, Carlos Ramón González; la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica o la de Ambiente, Susana Muhamad, estarían llamadas a dar un paso al costado. ¿Cumplirá Petro con su ultimátum?