El estilo tibio o de centro busca colarse entre extremos políticos

No obstante, el discurso de centro tiene sus adeptos. Pero, ¿logrará consolidarse como alternativa en futuras elecciones? ¿Podrá trascender la discusión de lo tibio a lo moderado o equilibrado?

Son defensores de la paz y no tienen un discurso fuerte de seguridad, de control y de imponer la fuerza, como tampoco se exceden en las causas sociales. Antonio Navarro Wolff, por ejemplo, ha moderado su discurso y tomó distancia de partidos y de ideas radicales que defendió en el pasado.

Para Fajardo, su postura política es clara. “Nuestra primera posición es no hacer parte de la agresión, de la polarización, de insultar al otro, de tener siempre un enemigo para estar hablando de otro y creer que esa es la valentía. La valentía nuestra es la capacidad de construir y respetar”, le dijo a EL COLOMBIANO al ser consultado sobre el concepto de tibieza.

En esta dimensión se puede encontrar a Sergio Fajardo, quien ha sido criticado por no unirse en la segunda vuelta de la campaña a la Presidencia a Gustavo Petro, como sí lo hicieron la exsenadora Claudia López y el senador Antanas Mockus , dos fichas claves para el matemático.

Ahora, ningún proceso electoral genera la efervescencia de una contienda por la Presidencia, tanto, que suele tomarse las redes sociales y en algunos hogares, las familias optan por no tocar el tema para evitar disgustos.

El año pasado Colombia vivió una de las elecciones más viscerales de su historia. La segunda vuelta entre Iván Duque y Gustavo Petro dejó en evidencia dos estilos, dos formas de ver el mundo, distantes y opuestas. No obstante, esta polarización había echado raíces desde la votación del plebiscito para refrendar el Acuerdo de paz de La Habana. Ese 2 de octubre de 2016, por un estrecho margen ganó el No. Esa fue la antesala de disputa presidencial.

Según la Real Academia Española, ser tibio es ser “templado, ni frío ni caliente”. También es ser indiferente o poco afectuoso.

La realidad colombiana es particularmente agitada. Escándalos de corrupción, instituciones deslegitimadas, inseguridad y relaciones internacionales, hacen parte de una amalgama de hechos sobre los cuales las personas se forman un criterio, en ocasiones con información incompleta, pero que los lleva a tener una postura concreta.

Ser de centro significa no ser ni de izquierda ni de derecha y eso, para el analista Carrión, no existe en Colombia y lo que sí se viene presentando es guardar silencio o apartarse de decisiones comprometedoras frente al electorado.

“El centro actual es la indiferencia, pero también el temor a perder opciones de crecer en el mercado electoral. No es solo la indiferencia frente a temas como la situación política de Venezuela, también frente a personas con las que no se quiere tener ningún vínculo debido a que protagonizan fuertes discusiones en la vida nacional. Estos indiferentes quieren que la política se piense desde los programas o las políticas públicas, los asuntos que son buenos de por sí”, señaló Carrión.

Una posición similar tiene Fabio Valencia Cossio, integrante de la mesa directiva del Centro Democrático, partido ubicado en el espectro ideológico de derecha. “Lo de los tibios es una política de cálculo, simplemente miran para donde va la corriente y hablan según eso para dar gusto. Son políticos coyunturales que no se comprometen, no se la juegan, son camaleónicos”. Para él, los movimientos que representan el centro pueden tener victorias tempranas, pero no vocación para permanecer en el tiempo.

De los tibios se empezó a hablar con intensidad en redes sociales. Allí, el periodista Daniel Samper Ospina, comenzando este año, promovió la etiqueta #TeamDeLosTibios.

El periodista explica que el radicalismo no ve la vida con matices, sino con fanatismo cercano a lo religioso. “Ser de centro es no creer en políticos como quien cree en un Dios. Es entender con sentido crítico a los políticos que uno sigue, que no son infalibles, es dudar de los líderes de uno y que por encima están las ideas. En el liderazgo caudillista de izquierda y derecha hay una fanaticada que justifica lo que hagan sus líderes por encima de cualquier cosa”, puntualizó.