El largo camino en la elección del candidato uribista en Sabaneta

Sin embargo, en Sabaneta, no se consultó a los ciudadanos y, al final, la designación de Carlos Mario Cuartas como candidato, entre tres aspirantes, fue dirigida por líderes políticos del uribismo.

No estaba pronosticado así. El Centro Democrático fue el partido que primero se adelantó a la campaña. A lo largo del territorio nacional, juntó líderes y precandidatos en reuniones con las poblaciones para que conocieran sus propuestas y, luego, a través de consensos o encuestas, definir los candidatos por esta colectividad. Incluso el expresidente y jefe del partido, Álvaro Uribe , ha recorrido los municipios en estos encuentros.

A finales del año pasado el Centro Democrático definió que sus precandidatos para la alcaldía eran: Carlos Mario Cuartas, concejal; Daniel Galeano, exsecretario General; y Daniel Márquez, exsecretario de Planeación.

El partido hizo cinco foros temáticos sobre las necesidades del municipio, y cuando era el momento del consenso (primera instancia de los estatutos del partido), Márquez le dio su voto a Cuartas y optó por encabezar la lista al Concejo, mientras Galeano se negó a seguirlo porque consideró que no tenía garantías. “Respeto la decisión, pero no estamos incluidos, no fue un proceso democrático. Yo esperaba la participación del pueblo”, dijo Galeano.

Y explicó que ante la falta de acuerdo, el directorio municipal del partido estableció una matriz para calificarlos según su desempeño. “Eran ocho que calificaban, siete estaban con Cuartas y uno con Márquez. No me sentía representado y no lo vi transparente”, agregó.

Una fuente cercana al proceso le dijo a EL COLOMBIANO que la elección de Cuartas fue impulsada por jerarcas políticos y por el alcalde actual, Iván Alonso Montoya, supuestamente para regresar el favor de hace cuatro años cuando Cuartas declinó continuar con su aspiración.

Esta hipótesis fue negada por el ahora candidato, Cuartas. “No es cierto eso del Alcalde. Yo ya goberné en Sabaneta, tengo experiencia, y un alcalde en ejercicio no puede estar involucrado en lo político. Esta decisión pasó todos los filtros, hasta el directorio nacional y fue un consenso.

Galeano hizo un ‘reversazo’ y dijo que no estaba de acuerdo, por eso el proceso se paró un tiempo, pero luego sacó un comunicado en el que me reconoce como candidato”, indicó.