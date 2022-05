Más allá de la posibilidad de cumplir con todas las promesas de campaña, a los candidatos presidenciales de Colombia se les ha visto asegurar que cumplirán propuestas que necesitan más que voluntad. Eso sí, tienen con una condición ineludible: suenan tan bien y hacen parte de los deseos de tantos colombianos, que casi pasa a segundo plano, para muchos, que tal vez no sean tan fáciles de hacer realidad.

Gustavo Petro (Pacto Histórico)

Metro de Buenaventura a Barranquilla

En marzo, cuando era precandidato presidencial del Pacto Histórico, Petro propuso construir un metro “moderno, elevado y eléctrico” para conectar al país desde Barranquilla hasta el puerto de Buenaventura, en el Valle del Cauca.

Esta idea la matizó rápidamente en su cuenta de Twitter, en la que señaló: “¿Acaso he dicho que lo financiará el Gobierno? ¿Acaso el comercio mundial no lo necesita?”. Sin embargo, no se libró de las críticas de la oposición.

Alejandro Gaviria, entonces precandidato presidencial por la Coalición Centro Esperanza, le pidió que no hablara “más carreta” y le explicó en un extenso hilo por qué la idea no era viable fiscalmente, pues el costo total sería de, mínimo, 650 billones de pesos.

“El programa de vías 4G cuesta aproximadamente 50 billones y el presupuesto anual del sector transporte es de 11 billones. Financiar esta obra implicaría renunciar a las vías 5G y a cualquier otra obra por los próximos 60 años”, aseguró el exministro de salud, que perdió las elecciones de su coalición.