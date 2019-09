En vilo la alianza del partido ASI con Alfredo Ramos para la Alcaldía

Con bombos y platillos el candidato a la Gobernación de Antioquia de la Alianza Social Independiente (ASI), Rodolfo Correa, y el candidato a la Alcaldía de Medellín por el Centro Democrático, Alfredo Ramos; anunciaron el 23 de julio una curiosa alianza en una sola vía, no de apoyo mutuo.

La intención de la ASI era coavalar a Ramos para que en el tarjetón de las elecciones, el candidato apareciera con el logo del Centro Democrático y al lado, el de la ASI.

Según conoció EL COLOMBIANO, la dirección nacional del Centro Democrático no aprobó el documento de coalición que habían elaborado Correa y Ramos, por lo cual el camino que queda ahora es el de una adhesión.

Correa confirmó que ante la negativa del uribismo, trabajan en un documento para la adhesión, pero hasta ahora no hay nada fijo. “Tenemos la voluntad de apoyar a Alfredo, pero por trámites burocráticos se ha obstaculizado la alianza política. Si definitivamente no se da, el partido tendrá que buscar a otro candidato a la Alcaldía para ofrecerle el apoyo para el 27 de octubre”, sostuvo el candidato de la ASI.

Para Juan Carlos Arenas, docente del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, la coalición no se dio porque “en un sentido práctico, si soy el partido fuerte, no me voy a dejar imponer condiciones de un partido más pequeño. ¿Qué le aporta al Centro Democrático que oficialmente aparezca la ASI como coavalador?”, dijo.

A pesar de ello, Ramos se tomó la foto con Correa y ante los medios de comunicación aceptó el respaldo de quien es uno de los contrincantes de su fórmula oficial del uribismo, el candidato Andrés Guerra.

No obstante, Arenas considera que si se da la adhesión de la ASI a Ramos no afectará a Guerra porque “tiene un nicho electoral seguro, va en el mismo paquete con el logo del partido. No se va a generar confusión”.

Más allá de este análisis, es claro que Correa ha tratado de posicionarse como un candidato de mano firme, cercano al discurso del uribismo. Algo que contrasta con la campaña amable que hace Andrés Guerra. Por eso, no tiene lógica una alianza que iría en contra de la aspiración de Guerra a la Gobernación.