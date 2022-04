El candidato vicepresidencial Luis Gilberto Murillo aseguró que se ve ganador de las elecciones a la Presidencia junto a su candidato, Sergio Fajardo. Reconoció que se les ha hecho difícil despegar en las encuestas, pero planteó que no se darán por vencidos porque confían en pasar a segunda vuelta, a diferencia de 2018, cuando Fajardo se quemó en primera.

En diálogo con EL COLOMBIANO, el exministro de Medio Ambiente negó que tenga alguna inhabilidad que le impida estar en el tarjetón el 29 de mayo, y aseguró que su candidatura es la favorita porque considera que Colombia prefiere la opción del denominado centro, por encima de la izquierda y la derecha.

¿Cuáles son los tres puntos urgentes que debería tener en cuenta el próximo gobierno?

“Es necesario organizar la casa, como dicen. Tenemos que enfocarnos en que el Estado brinde educación de calidad e impulse la creación de empleos. Hay que apoyar las pequeñas y medianas empresas. Y enfocarnos en medidas urgentes para reducir la inflación que hoy asfixia al país”.

Usted es de Chocó, departamento que hoy enfrenta un recrudecimiento del conflicto. ¿A cuáles factores cree que corresponde la ola de violencia?

“Eso de fondo tiene que ver con la falta de oportunidades para regiones como el Chocó que son muy ricas en recursos naturales, pero que son invisibles para el poder central. Esa falta de oportunidades se alinea también con el conflicto armado. En Chocó la falta de implementación del Acuerdo de Paz ha generado ese nivel de violencia y desesperanza”.

¿Qué ha pasado con el tema de su supuesta inhabilidad?

“Es un resultado de la injusticia. Estando en Codechocó pedí que se reparara un techo por $5 millones para que no le cayera a un grupo de niños y por eso me satanizaron. Ese caso ya se resolvió a mi favor, no existe esa inhabilidad, los jueces así lo determinaron”.

¿Cómo se reconcilió con la Centro Esperanza después de que dijo que lo excluyeron?

“Cuando Sergio Fajardo ganó la consulta de la coalición me dijo que había que sumar esfuerzos para mandar un ejemplo de unión para sacar el país adelante y acepté ser su fórmula vicepresidencial”.

Las encuestas no los muestran bien posicionados. ¿Cómo se toman eso?

“Algunos quieren que la contienda sea entre Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, los candidatos de los extremos. Aunque no punteamos en las encuestas confiamos en la remontada y en que llegaremos a segunda vuelta y ganaremos con el voto de las regiones, el voto de la Colombia profunda que no quiere seguir en la disputa de la polarización”.

Ustedes contrataron hace poco a Teddy Goff exasesor de Barack Obama. ¿Cómo ha sido el cambio de estrategia?

“El equipo se ha fortalecido, estamos saliendo con más contundencia en los mensajes al país. Nos enfocamos en controvertir las propuestas y ahí se ve el sello de una campaña diferente que de verdad habla de propuestas viables”.

Se dice que usted es el puente con Rodolfo Hernández...

“Fajardo y él han hablado y eso es público. Ahora no hay acercamientos formales, pero estamos abiertos al diálogo”.

¿Usted cree que Federico Gutiérrez es el del continuismo?

“Sí, él hace planteamientos que no se diferencian a los del gobierno de Iván Duque, por eso es el del continuismo”.

¿Y qué le critica de Petro?

“Cuestiono que muchas de sus propuestas no son viables desde lo fiscal, desde lo económico y desde lo que necesita el país. Además la gente en el país quiere un cambio, pero no dar un salto al vacío”