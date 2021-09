El precandidato presidencial Sergio Fajardo respondió este lunes a un comentario que hizo Alejandro Gaviria en entrevista con EL COLOMBIANO, en la cual se refirió a que Fajardo “ no le dio un contenido ideológico programático fuerte al centro”.

Además, comentó que esto no lo afectó, y por el contrario ve un panorama esperanzador para las presidenciales. De hecho, dijo que “Colombia nunca había tenido tanta gente buena en este centro político para una presidencial y con tanta posibilidad de diálogo. Hacía falta algo de motivación, y él (Gaviria) la está trayendo”.

En la entrevista, Gaviria manifestó su idea de llegar al centro para darle un contenido programático que antes parecía no tenerlo. Incluso, aseguró que si con su iniciativa de juntar poderes no se alcanza un centro unificado, lo que pasará es que este sector político perderá las elecciones presidenciales del próximo año, como pasó en 2018 cuando no se pasó a la segunda vuelta.

Por eso, a su llegada lo hará “mejor que los otros candidatos porque tengo más experiencia, más conocimiento del país y 25 años de estudios”.

En el video, Fajardo terminó elogiando las capacidades de Gaviria, y presentando otras opciones de este sector político como Humberto de la Calle, “un estadista con una memoria incomparable”; Juan Manuel Galán, tres veces senador; Jorge Robledo; “escogido el mejor congresista del país”; y Juan Fernando Cristo, quien, según Fajardo, se la jugó por la paz.

Por último, dijo que el deseo que tienen es que lleguen otras jóvenes de todo el país y otras personas como Ingrid Betancourt, quienes seguramente sumarán esfuerzos e ideas al centro.