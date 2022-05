“Fui solidario con Sergio Fajardo al ser víctima de guerra sucia de parte de Petro. Pero lo más increíble es que ahora sea el mismo Fajardo, el que me haga la guerra sucia, enviando a Ariel, el ‘anti Fico’, a infiltrase en un evento nuestro para provocar a nuestra gente. Juego limpio”, reclamó Gutiérrez.

“Federico: nuestra campaña no incita a la violencia, ni a la intolerancia. Acá no hay mandaderos, bodegueros ni hay personas que insultan a los demás. Eso sí, cualquier ciudadano tiene derecho a preguntar sobre algunos de tus aliados que son condenados por corrupción”, dijo Fajardo.

Tras este reclamo el exgobernador de Antioquia respondió que su campaña no incita a la violencia ni tiene a “mandaderos” para que insulten a los ciudadanos. Sin embargo, resaltó que todos tienen “derecho a preguntar” sobre los aliados cuestionados de los aspirantes.

“Le pregunto a Sergio Fajardo si es correcto enviar a un encuentro ciudadano nuestro en Bucaramanga, a su gente con la estrategia ‘anti Fico’, a provocar violencia. ¿No pues que no todo vale? Desde cuándo todo vale para ustedes? Juego limpio por favor. No más violencia”, cuestionó.

Ávila también le salió al paso a esta discusión y aseguró que nadie lo mandó al evento de Gutiérrez, y aclaró que estuvo presente en la actividad pública para denunciar los presuntos nexos de la campaña del exalcalde de la capital paisa con clanes políticos de Santander.

“Señor Gutiérrez a mí no me envió nadie. Usted está aliado con los cuatro clanes más corruptos de Santander y le duele que lo denuncie. Los Aguilar, Villamizar, Tavera y Anaya. No es guerra sucia, es demostrar que usted está aliado con la corrupción y el clientelismo”, planteó Ávila.

La cercanía que han tenido por años Gutiérrez y Fajardo se ha visto afectada por la contienda presidencial, pues ambos se han hecho señalamientos y reclamos públicos con el objetivo de figurar en la actual contienda, de cara a la primera vuelta del 13 de marzo.