Garrotera verde por consulta interpartidista

El pasado martes 26 de febrero, mientras se vencía el plazo inicial del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que las colectividades manifestaran el interés de tener consultas con otros partidos, en el seno de la Alianza Verde la pelotera continuaba por la conveniencia o no de usar este mecanismo para aspirar a la Alcaldía de Medellín.

Como lo publicó EL COLOMBIANO el 13 de febrero en el artículo “Coalición entre Alianza Verde y la izquierda tendrá que esperar”, en el que el senador verde Iván Marulanda anunciaba su desacuerdo por “no ser pertinente ni apropiado convocar a otras fuerzas”; el congresista se mantiene en su negativa. “Se aprobó esa consulta en contra de mi posición, considero que ese camino es equivocado. La sociedad no quiere más polarización, más confrontación política (...) Las elecciones de octubre debieran ser para hablar con la gente sobre los temas de ciudad, del bienestar de los habitantes en su vida diaria, así que ponerle una cara partidista, ideológica a estas elecciones, no está en sintonía con la gente ni con el espíritu de la democracia local. Respeto la decisión y me abstengo de dar más declaraciones”, dijo Marulanda.

Pero no está solo. EL COLOMBIANO conoció un chat en el que la senadora Angélica Lozano, solicita no realizar la consulta para “no impulsar acciones que perjudiquen nuestra lista al Concejo y aliados”. Además, afirma que ninguno de los precandidatos verdes en Medellín tienen “chance real” y que era mejor no “hacer el oso”.

Este diario buscó a la senadora Lozano para conocer su opinión, pero no respondió.