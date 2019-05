Gaviria reitera a Uribe que no apoyará objeciones la JEP

En una reunión llevada a cabo en la mañana de éste miércoles entre los expresidentes César Gaviria Trujillo y Álvaro Uribe para intentar un acuerdo sobre las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, la misma ratificó las posturas ya conocidas, el liberalismo no acompañará los reclamos presidenciales a esa ley.

Según trascendió, en la cita entre los dos exmandatarios el jefe liberal le dijo al del Centro Democrático: “Álvaro, prefiero que me derrote en la plenaria, pero me mantengo firme con la paz”.

En breve, la plenaria del Senado volverá a retomar la discusión de las objeciones, luego de que en la noche del martes tras una primera votación no se logró la mayoría de 48 votos para negar o hundir las objeciones.

La polémica ayer se dio porque se llegó a 47 votos por hundirlas y 34 votos para que se aprobarán. El voto que faltó para que pasaran las objeciones se debió a la ausencia de senadores del Partido de la U que salieron al momento de sufragar, como fueron Maritza Martínez, Berner Zambrano, Jorge Pulgar y José David Name.

Para la sesión de este miércoles ya se encuentran presentes los senadores Pulgar y Name que ratificaron que votarán de forma separada las objeciones. La senadora Martínez ya habló y se defendió al asegurar que ayer no le dejaron hablar para defender su posición de no estar a favor de que se le de aval a los narcotraficantes de que no sean extraditados. Aunque no precisó so finalmente votará. El senador Name, señaló que negará cinco de las seis objeciones y que sólo dará el si a la referente al tema de la extradición.

También llegó a la sesión la liberal Laura Fortich, quien ayer no estuvo en el momento de la votación y que de abrirse la misma hoy negaría las objeciones. Si votan todos los liberales se llegaría a los 48 votos.

Por el lado de Cambio Radical la senadora Ana María Castañeda, quien también se retiró minutos antes de votar anoche, en un comunicado aseguró que votará siempre y cuando se haga una a una.

Otra vez se volvió a mencionar la situación del senador Antanas Mockus, a quien formalmente aún el Consejo de Estado no le ha notificado la anulación de su elección, razón por la cual piden que se le permita estar en la sesión y votar.

La sesión comenzó pero por petición del presidente de la corporación Ernesto Macías se suspendió por unos minutos, mientras se intenta buscar una salida para saber si retoma la votación o no.

Previamente a esto el senador Roy Barreras y otros senadores, apelaron la decisió de Macpias en la noche del martes cuando dijo que no hubo decisión con respecto a la votación de las objeciones.