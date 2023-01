“De aceptar el reto de competir por la Alcaldía les diría ‘usted y yo cambiamos a Bogotá’. Yo pongo mi trabajo honrado, mi creatividad y la pasión que siempre le meto a mis proyectos... ¿qué pones tú? ¿Me elegirían 14 concejales para no transar con nadie? Sin esos compromisos no le halo”, manifestó Bolívar, lo que generó descontento en varios estamentos políticos.

“Cuando uno pela el cobre frente a los compañeros, está haciéndose daño a sí mismo. No tendría nada más qué decir. Cero con ella (...) uno no espera eso de las personas que están al lado y que te han dicho ‘oye, te quiero mucho’ o ‘ven te abrazo’. Ahí es cuando duele”, sostuvo Bolívar en entrevista con Semana, insinuando además que la senadora supuestamente le jugó sucio.

El congresista dijo reservarse los nombres de quienes han expresado inconformidades para “no seguir caldeando más las cosas” en el Pacto, dejando entrever que nadie se atreve a rivalizar con Bolívar, una de las personas que le habla al oído a Petro, que ha llegado a enfrentarse a Roy Barreras (hoy presidente del Senado) y que consiguió la bendición del presidente para ser cabeza de lista: “Algunos compañeros me han dicho: de verdad ya estamos cansados de que a toda hora nos estén echando vainas. En el caso mío es que yo no me quedo callado (...) ya era hora de que se pusieran las cosas sobre la mesa. Y como no hay mesa, tocó colgar los trapos en la ventana”.

Pizarro admitió que el Pacto Histórico no es una fuerza política homogénea y aseguró que “es normal” que hayan diferencias en el trasegar político. Eso sí, advirtió que no contribuirá a romper la cohesión de la colectividad y le mandó un mensaje indirecto a Bolívar: “Se tienen que mejorar los canales de comunicación, desaprender esta política vía Twitter (...) Estoy en una posición de construir y no de destruir. Que prime un principio de confianza y no de ver enemigos donde no los hay”.

De hecho, la senadora habló de la carrera por la Alcaldía de Bogotá entre los sectores alternativos y fue enfática en decir que velará para que no terminen colándose “personas que, a lo mejor, no conocen la ciudad, pero ven la Alcaldía como un trampolín para la Presidencia o crecer en términos de reconocimiento”.

Este tipo de declaraciones desnudan la tormenta que se vive dentro del Pacto Histórico y la pelea de Bolívar con pesos pesados dentro de la colectividad. Mientras persiste el silencio del propio Petro frente a las pujas internas, crece el ruido y el inconformismo contra el excongresista. La pelea sigue subiendo de tono, lo que atiza no solo el fuego amigo, sino que acrecienta las heridas dentro de una colectividad que está llamada a conquistar plazas decisivas en las elecciones de octubre próximo de cara a consolidar su proyecto político. ¿Contribuirá Bolívar a la unidad o será el punto de quiebre?