“Nosotros no amenazamos con expropiación”: Gustavo Petro

De acuerdo a ese planteamiento, la propuesta del senador, líder del Pacto Histórico, se centra en establecer la extinción del dominio a favor del Estado sobre las tierras improductivas, si no se cultivaban durante 10 años continuos a partir de su vigencia.

“Nosotros no amenazamos con expropiación. Nuestra propuesta de tierras es la misma del empresario Hernán Echavarria Olázaga y de la ley 200 de tierras”, expuso el también precandidato presidencial.

A través de Twitter, el líder de la Colombia Humana aseguró que su propuesta no ha estado enfocada en amenazar con expropiar tierras en el país de llegar a ser presidente, después de que planteó que el Estado podría comprarle tierras al expresidente para que estas se vuelvan un “instrumento productivo” de alimentos.

Por eso aseguró que consideraría proponerle a Uribe liberar parte de sus tierras para “comprársela”, según él, no para que quede de propiedad del Estado, sino para que sea de propiedad de quienes ven la tierra como un instrumento de producción. “Es decir comprarle las haciendas a Álvaro Uribe Vélez para que allí se pueda producir comida, dado que él la piensa como un instrumento de poder”, dijo.

Pelea que se desató con Uribe

La propuesta hecha por Petro fue tomada por el expresidente como una incitación a la violencia y aseguró que es un expropiador al considerar este tipo de propuestas contra la propiedad privada en Colombia.

“Soy finquero por vocación de trabajo y de generaciones, no inversionista en tierras ni especulador. Trabajo en Colombia con afecto por el país. No tengo propiedad ni empresas en el extranjero, solamente una cuenta, que la Dian conoce y sobre cuya cuantía le he hablado a la ciudadanía y de manera pública. De aproximadamente 150 mil dólares”, dijo Uribe en un comunicado.

Posteriormente, el pasado viernes Petro aprovechó su evento masivo en Cartagena para volver a atacar al uribismo y en particular al senador Fernando Nicolás Araújo, del partido Centro Democrático.