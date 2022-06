Un entretiempo de 8 años

En el 2012 fue electo alcalde de Bogotá. Su administración se caracterizó por una inyección a poblaciones vulnerables, en un contraste de un manejo que muchos catalogaron de improvisado a los recursos públicos. El drama mayor que lo rodeó en su alcaldía fue cuando Bogotá se tapó en basuras por fallas en una contratación de camiones recolectores. Fue suspendido de su cargo y restituido 35 días después.

¿Cómo fue su candidatura a la presidencia en 2018?

Como líder la Colombia Humana se lanzó a la contienda electoral por la Presidencia de nuevo en 2018. “He sido de izquierda y no me arrepiento. Pero no propongo un programa de izquierda. No propongo un programa socialista. Eso no funcionó. El problema de Colombia es que no se ha desarrollado el capitalismo. (...) Lo que proponemos es el desarrollo de un capitalismo democrático”, dijo en su momento.

Para estas elecciones tuvo como fórmula vicepresidencial a Angela María Robledo y se enfrentó, entre otros, a Sergio Fajardo y a Iván Duque, quien quedó elegido. Duque se lanzó como candidato por el Centro Democrático, con el abierto padrinazgo de Álvaro Uribe Vélez. Fue conocido como el candidato de Uribe, y con ese lema venció con más de 10 millones de votos en las urnas de la segunda vuelta a Petro, quien obtuvo el apoyo de más de 8 millones de colombianos.