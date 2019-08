Discusión por polémico trino publicado por Gustavo Petro que luego borró

El senador Gustavo Petro compartió esta tarde un trino (que luego borró) en el que se veían imágenes en blanco y negro con unos cadáveres como supuesta prueba de los asesinatos causados por un “bombardeo contra las Farc en Caquetá”. Sin embargo, las fotos correspondían a un video grabado en Brasil.

Luego de esto el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le respondió pidiendo no polarizar al país. “No mienta. No destruya más al País. No polarice más con tantas mentiras. Su odio no tiene límites, tengamos propósitos comunes como país independiente de las diferencias. Imagen fue en otro país”.

Luego de borrar el trino, Gustavo Petro publicó otro mensaje en el que dijo que las imágenes de las víctimas “tienen un origen poco claro”.