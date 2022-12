En medio de la controversia que desataron sus declaraciones sobre el destino de los dineros de fondos de pensiones privados, el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, concedió una entrevista en la que reivindicó que su postura está “en la línea” del presidente Gustavo Petro y señaló que no se siente “corregido”. Lo anterior, luego de que el propio mandatario tuvo que salir a aclarar lo que se va a hacer con los recursos.

“El presidente Petro no regaña ni me siento corregido. Estoy en la línea del señor presidente, en las orientaciones que nos ha dado para trabajar en esa materia (...) Hay una mala intención de quienes están interesados en mantener los fondos privados de pensiones o de algunos despistados que creen que el Gobierno Nacional va a utilizar los recursos de los pensionados para otros propósitos que no sean el de tener al día a los pensionados”, explicó el funcionario en diálogo con la revista Semana.

Según Dussán, ha escuchado a exministros de Hacienda “diciendo bobadas “en la materia, por lo que indicó que sus declaraciones están “en sintonía” con el presidente: “Lo que ha dicho claramente es que esto es un proceso y que vamos a durar un tiempo analizando la reforma, debatiéndola en el Congreso. Creo que al presidente hay que aprenderlo a leer, porque esa es la labor de una persona que estudia”.