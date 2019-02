Iván Duque quedó en medio de tormenta por la JEP

Contexto de la Noticia

Paréntesis El choque de Uribe con la Corte

Si el presidente Duque no sanciona la ley estatutaria de la JEP se daría un choque de trenes entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional similar al que ocurrió durante el mandato de Álvaro Uribe. En el 2006 la Corte declaró exequible con condiciones la Ley de Justicia y Paz, marco jurídico para la desmovilización de los paramilitares. Incluyó la garantía de no repetición, las víctimas podían intervenir en los procesos, y el delito de concierto para delinquir no podía equipararse a la sedición, por lo que perdían cualquier posibilidad de elegibilidad política. El Gobierno no estuvo de acuerdo y arremetió contra el alto tribunal.

ejecución permanente

Al fiscal Néstor Humberto Martínez le preocupa que los reincorporados que continúen en el narcotráfico con conductas de ejecución permanente puedan conservar los beneficios de la JEP y no sean investigados ni juzgados por la justicia ordinaria. Se refiere a la conservación o financiación de plantaciones, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y destinación ilícita de muebles e inmuebles que hayan empezado a cometerse antes del 1° de diciembre de 2016 y se mantengan. Según la congresista Juanita Goebertus, la Corte ya resolvió este asunto: los delitos que iniciaron antes del 1/12/16 se quedan en la JEP; si hay reincidencia, la JEP abre incidente de incumplimiento; y los delitos posteriores van a la justicia ordinaria.

Reincidencia en graves delitos

La JEP está erigida sobre la garantía de no repetición, lo que en el criterio de la Fiscalía implica que el mantenimiento de los beneficios obliga a los reincorporados a abstenerse de la comisión de nuevos delitos. En opinión del fiscal Martínez, esa no repetición implica aceptar el orden jurídico íntegramente y no solo no volverse a levantar en armas contra el Estado. Tal como está la ley, dice el fiscal, si un excombatiente vuelve a secuestrar, a narcotraficar o a matar conservará los beneficios, así ese delito pase a la justicia ordinaria. A lo que la magistrada Patricia Linares contestó que “los delitos que se cometan después de esa fecha son competencia de la jurisdicción ordinaria y la Fiscalía mantiene su competencia”.

Suspensión de investigaciones

Como salió del Congreso la Ley Estatutaria, quedaba claro que la Fiscalía continuaría adelantando las investigaciones relativas al conflicto armado hasta el día que la Sala anunciara públicamete que presentaría su resolución de conclusiones al Tribunal de Paz. La Corte, por su parte, dispuso que los investigadores no podrán ordenar la citación a la práctica de las diligencias judiciales, con lo que ata las manos del ente acusador, según Martínez. Su preocupación es que esta no es forma de responder con el Estatuto de Roma. Para Goebertus es claro que, como quedó la estatutaria, la Fiscalía puede investigar y decretar pruebas hasta la resolución de la JEP; pero no puede capturar, determinar responsabilidades, ni citar a diligencias.

Impunidad para crímenes de guerra

El fiscal Martínez tampoco está de acuerdo con los principios de selección de casos de la JEP, que ante un gigantesco universo de comparecientes y de hechos victimizantes deberá priorizar los casos más representativos y los máximos responsables. Según su análisis, el Estado tiene el deber irrenunciable de investigar, juzgar y sancionar todos los crímenes contra la humanidad. La magistrada Linares explicó que ““no habrá impunidad, precisamente la Jurisdicción fue diseñada para garantizarles a las víctimas y al país que no habrá impunidad, que no se incumplirán los compromisos en la materia y que se sancionará a quienes hayan cometido crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad en el marco del conflicto”.

Violencia sexual contra niños