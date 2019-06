JEP, en la mira de un referendo

Podrían abordarlo en las calles y solicitarle su apoyo. La recolección de firmas para el referendo que pretende hacer dos reformas constitucionales –una jurídica, en la que eliminaría la JEP, y una política, que transformaría el Congreso– ya inició. Sus promotores tendrán que recoger 1’853.083 firmas en seis meses. El Centro Democrático apoyaría la iniciativa.

Las dos modificaciones recogen puntos polémicos. La reforma a la justicia incluye: Remover los magistrados actuales y convocar una nueva elección, revocar la JEP y a sus magistrados, retroactivamente modificar las condenas de los exguerrilleros y el régimen de extradición.

De la misma forma, la reforma política acarrearía: Disminuir el tamaño del Congreso en general, 80 miembros en cada cámara; listas cerradas para la elección; 2 curules para víctimas registradas y 2 para desmovilizados de cualquier grupo; impedir la participación electoral de responsables de delitos de guerra y de crímenes de lesa humanidad, y realizar un nuevo código electoral.

¿Quién está detrás?

Aunque, no lo promueve, no lo plantea y no forman parte del comité promotor, la reforma está en línea con el pensamiento del Centro Democrático. El “Movimiento Libertad y Orden” es el organizador de la iniciativa, sus miembros ideológicamente son cercanos.

Los miembros del comité promotor son: Herbin Hoyos, cercano al Centro Democrático; Marta Ximena Ochoa, que aspiró a la Cámara en Bogotá por el Centro Democrático con el apoyo del actual embajador en Estados Unidos, Francisco Santos; José Raúl Cuesta, Yamiled Nóscue, Fredy Ernesto Izquierdo, víctimas de la Corporación Rosa Blanca, y por último, el vocero del movimiento, Sergio Alzate González, quien fue UTL de la actual embajadora en Suiza, Sofía Gaviria.

En diálogo con El COLOMBIANO, el vocero del movimiento, Sergio Alzate González, manifestó que cuentan con un equipo de abogados con el más alto prestigio debido a que “sabemos que la izquierda va a hacer un ataque”.

Para lograr la meta de las firmas, el movimiento “se encuentran en proceso de inscripción de voluntarios, esperamos lograr 20 mil comités, en este momento tenemos 4 mil”, dijo Alzate. Además, ante la pregunta por la financiación, el vocero afirmó que pretenden hacer una “vacatón” para reunir el dinero que costaría la recolección.

Dicho esto, el expresidente, Álvaro Uribe Vélez, este viernes, le dio un pequeño guiño a la iniciativa cuando expresó en W Radio que “el referendo a la JEP no es nuestro, pero yo firmaría varios puntos”.

Del mismo modo, el representante, Juan Espinal, afirmó que “es la oportunidad que tenemos millones de colombianos que votamos no al plebiscito, para restablecer nuestra Constitución y la Ley”.

Las voces de rechazo a la propuesta no se hicieron esperar. La representante por el Partido Verde, Juanita Goebertus, quien ha sido defensora del acuerdo, dijo que “pone en riesgo el Acuerdo de Paz y el Estado de derecho, es un ataque a las altas cortes, que ordena revocar a sus miembros”

Para concluir, la directora de la especialización en Marketing Político de la Universidad Externado, Angie Katherine González, el país ya se encuentra polarizado y esto, de cara a las elecciones regionales, sería imponer como “caballito de batalla el tema de la paz en la agenda, y dejar atrás los temas importantes de ciudad como movilidad, infraestructura y de nuevo abanderar el tema de a favor o en contra de la paz”.