Este martes la candidata al Senado, Piedad Córdoba, denunció que los embajadores Alejandro Ordóñez y Juan Carlos Pinzón estarían detrás de un plan para extraditarla a los Estados Unidos y que habría un video que lo prueba. El representante de Colombia en Washington le respondió.

“Nunca he sostenido una reunión con el señor Michael Kozak durante mi tiempo como embajador en Washington. No hay forma de que exista el video en mención, eso no es cierto, no existe”, asegura el embajador Juan Carlos Pinzón en su réplica a las denuncias de la aspirante al Congreso por las listas del Pacto Histórico.