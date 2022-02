Juan Fernando Cristo, una de las figuras claves de la Coalición Centro Esperanza, anunció que se retira de la campaña presidencial, pero dijo que continuará apoyando a esa alianza de cara a las elecciones presidenciales.

“Las últimas semanas no han sido fáciles, pero insistimos en el camino porque la coalición ya no nos pertenece a nosotros”, dijo el exministro del Interior. Y añadió: “Porque prefiero lo colectivo a lo individual, decidí no inscribirme para participar en la consulta”.

La decisión de Cristo se da después del polémico retiro de Íngrid Betancourt, la precandidata presidencial del partido Verde Oxígeno, que abandonó la coalición de centro después de señalar que candidatos como Alejandro Gaviria estaban haciendo alianzas con lo que ella consideraba maquinarias políticas.

“Colombia necesita unirse para transformarse. (La Coalición) es de todos los colombianos y no podemos sacrificarla por intereses individuales o por egos y vanidades”, avanzó en un comunicado.