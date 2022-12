El congresista, quien fue la cabeza de la lista del petrismo al Senado, aseguró que no es cierto que su renuncia a esa corporación tenga como origen ser candidato a la Alcaldía, decisión que –insistió– no ha tomado. Aunque tampoco lo descartó: “No he tomado una decisión. No la tengo clara. Primero tengo que arreglar mi situación”, explicó a través de un video que divulgó en sus redes sociales.