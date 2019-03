Carrera a la Gobernación transita por la derecha

Aunque el Centro Democrático avanza en su proceso para elegir candidato entre el diputado Wilson Gómez y el exdiputado Andrés Guerra, otros precandidatos han sido cercanos a esa colectividad o tienen buena relación con el expresidente Uribe.

Restrepo por ejemplo, en su discurso usa conceptos como: Seguridad, confianza inversionista y propiedad privada. Además reconoció que “empresarios afines a Uribe abogaron por mi, pero soy respetuoso del proceso del Centro Democrático. No he hablado con Uribe, aunque hay personas cercanas a ese partido que me están ayudando”.

Esta empatía con el uribismo, abonaría el terreno para una hipotética coalición. Sobre esta posibilidad, Andrés Guerra dijo: “Me concentro en ser hombre fuerte en el interior del partido, si el partido toma la decisión de hacer alianzas, ahí estaré”.

Gómez y Guerra se preparan para terminar los últimos foros en el Área Metropolitana y para la encuesta abierta que definirá el candidato de esa colectividad, la cual será con una muestra de mil personas aproximadamente en un proceso puerta a puerta a lo largo del departamento. El 12 de abril se anunciaría el ganador.

Mauricio Tobón, quien se encuentra recogiendo firmas por su movimiento “Tú Puedes”, también busca el aval conservador. Además, extraoficialmente tendría el apoyo de algunos congresistas uribistas y su colectivo le solicitó al Consejo Nacional Electoral el interés de realizar una consulta interpartidista. “Hemos conversado estos meses con grupos de ciudadanos y también con los partidos políticos. Dejamos la puerta abierta a las alianzas”, anunció.