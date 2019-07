La izquierda en Medellín se agrupa para tratar de ser opción de poder

La iniciativa de consulta interpartidista de la izquierda con precandidatos del centro, el fajardismo y la Alianza Verde, nunca cuajó. Algunos no quisieron juntarse con ellos porque la izquierda no es bien vista en la ciudad. Según el analista Juan Carlos Arenas, “no se trata de si se tiene temor o no de unirse con quienes están más a la izquierda del espectro político, sino en qué condiciones pueden hacerse ese tipo de alianzas y cuáles son los costos o beneficios que se pueden obtener de juntarse”.