La propuesta para que militares puedan votar

Ante la inminencia de una reforma política, empezó a hacer carrera una propuesta en particular: que los miembros de la Fuerza Pública puedan votar. La idea fue planteada por el representante a la Cámara del Centro Democrático Ricardo Ferro, quien asegura que el principal problema político en el país es que los militares no tengan derecho al voto.

El representante uribista plantea entonces que, con la reforma política, se tumbe el artículo 219 de la Constitución Política que señala que “la Fuerza Pública no es deliberante; no podrá reunirse sino por orden de autoridad legítima (...) Los miembros de la Fuerza Pública no podrán ejercer la función del sufragio mientras permanezcan en servicio activo, ni intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”.

“Si se va a avanzar en una reforma política en el Congreso, tenemos que arrancar por un tema fundamental: el sufragio universal. Hoy en día, los únicos que no pueden votar son los militares. Somos la excepción a nivel mundial en donde los militares no pueden votar. En el resto de países, hasta donde hubo dictaduras como en el Cono Sur o en España, los militares pueden votar”, dijo en Ferro en diálogo con EL COLOMBIANO.

Sin embargo, distintas voces se han manifestado en contra. El excandidato presidencial Humberto de la Calle escribió que “¡lo que nos faltaba! El voto de los militares es un tremendo error de consecuencias nocivas. Eso fue lo que hizo (Hugo) Chávez”. Una opinión secundada por Antonio Navarro quien aseguró que a los militares, “el país los necesita sin posiciones político partidistas”.

Ferro, por su parte, dijo que no ve riesgos en que los miembros de la Fuerza Pública. Según él, lo único que es necesario es que se prohiba, y se controle, que los militares hagan proselitismo.

“Que puedan votar tiene que conllevar a unas responsabilidades para el Estado: no se puede hacer proselitismo político en los cuarteles ni que los militares sean activistas políticos. Pero cuando una persona presta un servicio a la patria, no por el hecho de prestarlo, se le puede cercenar el derecho a elegir a sus gobernantes”, apuntó.

Así, se puede de ver desde ya que, cuando el proyecto de una reforma política llegue al Congreso, la discusión no estará exenta de debate.