La campaña de Gustavo Petro a la Presidencia es una de las grandes muestras de que la política es dinámica. Personas que lo cuestionaron en el pasado hoy lo acompañan de cerca, como pasó con Piedad Córdoba, quien hace tres años dijo que no votaría por él, por ser “un mal ser humano”.

Hoy es senadora electa del Pacto Histórico y lo acompaña en sus recorridos en Medellín, como pasó este jueves, dos días después de estar con Francia Márquez en otro acto de campaña.

La frase crítica se remonta a a 2019, cuando en una entrevista con la Revista Semana, Córdoba acusó a Petro de ser incoherente en su actividad política. Para ese momento, el escándalo de Wikileaks estaba fresco y según las revelaciones, el senador les había dicho a funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en 2008 que sospechaba que compañeros suyos del Polo Democrático estaban relacionados con la hoy extinta guerrilla de las Farc.

“Yo personalmente no voté por él y puedo decir, casi que con seguridad, que él jamás será presidente de Colombia porque uno no puede elegir un mal ser humano”, dijo Córdoba a ese medio de comunicación.

No obstante, su molestia también tuvo que ver con que Petro le pidió no acompañarla en su candidatura de 2018. Y de hecho, según le contó Córdoba a este medio, los chismes al respecto no hicieron ningún bien y afectaron su relación con el exalcalde de Bogotá.

“Una persona muy amiga y muy cercana a él expresó que conmigo ni a kilómetros, que de lejos. A mí me dolió mucho porque yo siempre apoyé a Gustavo sin ningún interés”, contó. Y esas palabras –según ella– se las dijo a un embajador que, a su vez, era allegado suyo.

Después de eso, Córdoba estuvo alejada del hoy candidato, hasta que unos meses antes de las elecciones legislativas de 2022 la buscaron desde el Pacto para que regresara a la política de lleno.

Como pasó con ella –quien actualmente tiene un proceso ante la Corte Suprema de Justicia por Farcpolítica y la acusan de haber hecho negocios con el extraditado Alex Saab–, otros nombres de la política nacional se tragaron sus palabras para acompañar a Gustavo Petro en su carrera hacia la Presidencia.

Otro de ellos fue el siempre camaleónico Roy Barreras, señalado de clientelismo–, quien antes consideraba que Petro era un extremista (“no voto por Petro porque es uno de los extremos”, trinó el 19 de mayo de 2020), como dejó consignado en varios tuits de años anteriores. Por estos días su postura es totalmente contraria.

“Vamos a expropiarle el segundo lugar a Petro en la primera vuelta” –escribió Barreras cuando apoyaba a Germán Vargas Lleras en las elecciones de 2018–, “por el bien de Colombia Vargas es la vacuna antipetro contra esa epidemia de expropiación, pobreza que viene de Venezuela y que petrifica la economía hasta hacerla polvo y hambre”.

El trino desapareció a los pocos minutos, pero alcanzó a hacerse viral. Arrepentido, quizás, Barreras dijo que la cuenta que había publicado el trino no era la suya, pero la mentira era evidente.

Como ese pronunciamiento hubo muchos anteriores, pues el senador exintengrante del Partido de La U cuestionaba con frecuencia a Gustavo Petro por criticar, a su vez, a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Petro siempre ha defendido la llegada de Barreras (y también de Armando Benedetti) al Pacto, porque tienen en común el apoyo a los Acuerdos de Paz y porque está dispuesto a aliarse con personas diferentes a él.

De hecho, el primero renunció a una precandidatura Presidencial luego de que el candidato lo invitara a ser el jefe de debate parlamentario del Pacto Histórico.

Su fidelidad hacia Petro, por ahora, es total, aunque pasó de ser uribista y santista, igual que Benedetti y su próximo paso es incierto.

Algo similar pasó con Alfonso Prada, ex secretario de Gobierno de Juan Manuel Santos y otro cuestionado por presunta corrupción en el SENA –pese a haber salido absuelto recientemente–, quien lo criticó durante su Alcaldía de Bogotá. “Amenazas y cuentos del Alcalde @petrogustavo son expresiones de inseguridad y culpa. No tiene cómo más defender sus nefastos errores”, trinó en 2013 sobre el mandatario.

Ahora, casi diez años después, decidió unírsele en uno de los cargos clave de cualquier campaña, la jefatura de debate.

Estas tres fichas del petrismo son muestra de que la política es dinámica y de que es imposible decir “nunca” cuando se es parte del juego. Como ya lo ha dicho antes, Petro está dispuesto a aliarse casi con cualquiera, teniendo en cuenta los ideales que difunde en el Pacto Histórico y sin importar si fueron sus críticos acérrimos en el pasado