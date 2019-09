“Lo que está bien no se va a perder”

“Con programación neurolingüística, trabajaremos con sicólogos, quisiera implementar el plan dentro del currículo escolar, como una política pública dentro del sistema educativo. También tendremos la escuela de padres y escuela de maestros, porque también hay que preparar a los maestros, para que abran un poquito su mente. Puede que no alcance a ver los frutos en los cuatro años que trabaje, pero si logro que una sola familia sea feliz me doy por bien servida, ya habré hecho mi obra”.

¿Pero tiene en cuenta la continuidad de los programas?

“Claro, hay una cantidad de programas muy bonitos, están los de prevención del embarazo adolescente, el 20 % de los embarazos en Antioquia son de adolescentes menores de 18 años; también hay programas para prevención de las violencias sexuales e intrafamiliares, nada de eso se va a perder, lo que pasa es que le quiero poner esta parte adicional”.

¿Usted ayudó a Andrés a hacer su plan de Gobierno?

“Sí, ayudé en temas de infancia, juventud y familia”.

¿Qué le corregiría?

“Pienso que lo hicimos tan a conciencia, tan dedicados y tomando tanto a las comunidad en cuenta que es un plan de gobierno exitoso. Andrés conoce a su Antioquia de pe a pa”.

¿A nivel profesional que significaría para usted despachar como

primera dama?

“Me gusta y me apasiona este nuevo reto que vamos a emprender: impactar sobre las familias de Antioquia y lograr que sean felices, me provoca ganas de trabajar. Puede que suspenda mi odontología un tiempo, tal vez trabaje algunas horas, pero este reto de trabajar con mis niños y mis familias me ilusiona”.

¿Le interesa luchar contra ese imaginario de la primera dama que es la mujer que acompaña al gobernador y que usualmente trabaja por los niños?

“Yo sé que es un cliché, pero yo no solamente voy a trabajar con los niños, puede que incluso sea muy ambiciosa porque yo voy a trabajar con la adolescencia, la juventud y familia, eso involucra hombres y mujeres de todo tipo de condiciones”.

Hay algunos señalamientos acerca de una supuesta inhabilidad que tenía para contratar con el ITM y el Pascual Bravo por ser la cuñada del concejal Bernardo Alejandro Guerra, ¿cuál es su defensa?

“Procesos no hay, eso está archivado, no hay inhabilidad porque se supone que es la esposa de Bernardo Alejandro y su descendencia quienes están inhabilitados, yo no soy su esposa soy la esposa de Andrés, no hay ninguna inhabilidad”.

Ya ustedes vivieron la experiencia de fracasar en unas elecciones, ¿cómo fue su acompañamiento a Andrés?

“Esa campaña fue particularmente distinta a esta, fue veloz, sin pensar mucho, era como al diario, y cualquier cosa que hiciéramos era ganancia. Yo no siento que hubiéramos perdido, siento que ganamos, porque la gente empezó a conocer a Andrés, empezamos a conocer a Antioquia de una manera distinta. Una vez perdimos dijimos que hay que sacudirnos y arrancar, por eso empezamos agradeciéndoles a todos los antioqueños porque confiaron en nosotros y fueron 613.075. Y vamos a empezar a fortalecer esto en lo que de verdad creemos y en lo que queremos hacer como familia, porque ambos queremos sacar a Antioquia adelante”.

Si Andrés no fuera candidato, ¿por quién votaría?

“No lo sé”.

¿Cómo va a ser el 28 de octubre si no ganan?

“No lo he pensado, yo estoy convencida de que vamos a ganar”.