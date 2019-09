Los candidatos ante el reto de sustitución de cultivos

Juan Camilo Restrepo

Partido Conservador

Asevera el candidato que la hoja de coca es relativamente inofensiva si no se lleva a un proceso de producción en una serie de etapas en donde se mezcla con diferentes químicos, ¿entonces por qué solo se lucha contra la siembra de la hoja de coca y no se realiza un control serio de los insumos utilizados en la elaboración de la cocaína? “Es necesario tener un total control de estos insumos que no pueden ser de libre comercialización y transporte”, dice. En su gobierno ejercerá control sobre al menos 19 sustancias químicas que emplean los delincuentes en la producción de diversos tipos de drogas ilegales. Señala que la erradicación es una acción fundamental para mantener el control de los cultivos ilegales, y plantea como alternativas la fumigación con glifosato: manual sobre las plantas y fumigación aérea, erradicación manual y erradicación voluntaria, con especial cuidado en posibles afectaciones a las personas, a cultivos legales y al medio ambiente. La erradicación voluntaria estará acompañada de incentivos con respecto a la utilización de la tierra y los productos legales que en ella se siembran. Plantea que hay que hacer un inventario para saber dónde están las más de 13 mil hectáreas de coca.

En segundo lugar, propone un gran programa de sustitución voluntaria, de la mano de proyectos productivos. Además, invertirá en inteligencia humana y técnica y las drogas las va a enfrentar con la Policía, con la Fuerza Pública; con los alcaldes, realizando conceptos de microgerencia, y con judicialización. Finalmente, frente a la movilidad de la coca, entendiendo que Antioquia es un departamento de producción y de tránsito, bloquearán esas salidas.