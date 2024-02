Esto no pasaría de ser algo normal en el mundo laboral, si no fuera porque uno de ellos no aparece como cotizante al sistema de salud, que es la condición que todo trabajador formal debe tener.

Se trata de Nicolás Javier Garzón Carvajal, quien presentó una certificación firmada por Walter Rodríguez el 1 de octubre de 2022. Durante ese tiempo, como mostró Briceño, Garzón apareció como beneficiario del sistema de salud: condición que es para las personas que no tienen trabajo y que hacen parte del régimen subsidiado.

“Hay dos opciones: Wally lo explotó y no le cotizó o la certificación laboral es irregular”, expresó el cabildante bogotano.