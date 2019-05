Malestar liberal por entrega de avales de Gaviria

Desde el año pasado se habla de las intenciones de los concejales Aura Marleny Arcila y Fabio Humberto Rivera por participar de la contienda a la Alcaldía de Medellín.

Conformaron una alianza con el concejal del Partido de la U, Jesús Aníbal Echeverri, para definir a un solo candidato para la campaña. Pasaron los meses y hoy, el guiño de Gaviria no ha llegado ni por el aval ni por el mecanismo para elegirlo; mientras ven cómo otros aspirantes ya hacen campaña y se dan a conocer por la ciudadanía.

Rivera le envió una carta al expresidente el 13 de mayo, en la que le recuerda que lo ha ido a visitar tres veces y que aún el partido no define quién será su candidato. Según el concejal, se ha perdido tiempo y es el momento oportuno para buscar alianzas. “El partido estuvo inferior al momento que vive la ciudad. No hay ningún candidato que desborde a los demás, hoy no tenemos ni a Fajardo ni a Uribe ni a Luis Alfredo Ramos. El partido no fue capaz de leer eso; debió desde hace tres meses hacer lo del Centro Democrático, un proceso vía encuesta por ejemplo”, argumentó.

La concejala Arcila, por su parte, dijo que “el proceso ha sido demasiado lento, le ha faltado inclusión, liderazgo y reconocer las realidades políticas del territorio”.

Pero el malestar con el estilo de Gaviria va más allá. Un influyente dirigente antioqueño expresó: “No nos tienen en cuenta para nada, no he recibido ni una sola llamada. Hay un centralismo muy grande en el partido, tengo muchos votos, pero no nos tienen en cuenta ni por eso”.

Otro, que también pidió reserva de su identidad, fue más directo. “A César Gaviria le falta respeto por los candidatos, por los liberales que hemos estado aquí toda la vida, que siempre hemos sido leales”.