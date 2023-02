El representante a la Cámara por la circunscripción especial afro, Miguel Polo Polo, aseguró que se está fortaleciendo la capacidad de convocatoria en el marco de la marcha de oposición al Gobierno de Gustavo Petro, que está prevista para el miércoles 15 de febrero. El congresista cartagenero dialogó con EL COLOMBIANO y lanzó duras críticas a sus colegas al asegurar que el Congreso de la República no ha hecho el suficiente control político ni ha sido, según él, riguroso en la aprobación de proyectos por servir a los intereses del Gobierno. Polo Polo, además, señaló que no teme a las consecuencias legales que podría traerle el hecho de llamar ‘guerrillero’ al presidente de la República, e insistió en que la vicepresidenta Francia Márquez es “una mujer que avergüenza a la raza negra”. ¿Qué esperan conseguir con estas marchas? “Primero, vamos a presionar para que nos muestren las reformas a la salud y la pensional que no se las han revelado al país y, segundo, para que esas reformas no se aprueben. Como somos minoría, nuestro voto es único en el Congreso, entonces necesitamos a la gente en las calles. Por eso estamos contemplando la posibilidad de que esto pase de ser una gran movilización a un gran paro nacional”.

¿Paro que incluiría a cuáles sectores? “Hemos estado hablando con distintos sectores, la semana pasada los reunimos con el gremio de los taxistas y nos van a apoyar más de 35.000 taxistas solo del Valle de Aburrá”. ¿Cómo se tomó ese llamado del Presidente a marchar el mismo día que la oposición? “El Presidente tiene miedo y lo que quiere es sembrar el caos porque él es un anarquista. A él le gusta el desorden y la destrucción. Lo que pasa es que ahora ya no tiene a quién echarle la culpa, antes se la echaba al Estado a los ‘militares opresores’, pero él ya es el jefe de Estado y es quien tiene el monopolio de la fuerza y de las armas, entonces él necesita que haya un caos para culpar a la oposición”. ¿Y cómo ve al Congreso frente al tema del desconocimiento de las reformas? “El Congreso está claudicado ante Gustavo Petro. Aprobaron la reforma tributaria, le pusieron impuestos a la comida y ahora van por la salud. Si no nos paramos y no nos ponemos las pilas, nos terminan jodiendo. Tenemos un Congreso arrodillado y claudicado ante el poder Ejecutivo, ante el Gobierno Petro, pero ante esto nos quedan las calles. Por eso estamos convocando a la gente a las calles. El Congreso no ha hecho ni control político ni tampoco ha sido riguroso a la hora de aprobar proyectos”.

¿Qué les responde a quienes critican y desacreditan su labor como opositor? “El país ha podido ver nuestros debates, responsables, serios, estudiados, en donde hemos puesto los puntos sobre la íes, nos hemos enfrentado a todos los ataques de manera contundente y con argumentos”. ¿Y cree que esta oposición política que hace le ha costado acoso? “La verdad es que me la montan, yo estoy muy acostumbrado a eso y como dice el dicho: ‘si eres un gran árbol que da frutas, no te extrañes de que te lancen piedras’. Cuando a mí me hostigan los izquierdistas, para mí es maravilloso porque eso muestra que estamos haciendo un buen trabajo”. Roy Barreras lo denunció penalmente ante la Corte Suprema por llamar ‘guerrillero’ al Presidente, ¿usted cómo se tomó esa medida? “Estoy acostumbrado a este tipo de batallas, así la libré cuando me estaban robando la curul y logré recuperarla. Ahora lidio con 12 demandas que buscan la nulidad electoral de la elección y ahora con estas distracciones del presidente del Senado y de David Racero, presidente de la Cámara, que solo buscan desenfocar a la opinión pública de lo realmente importante que son las reformas contra las que nos manifestaremos”.