El Gobierno Nacional pidió a los partidos políticos –sin mencionar a ninguno en específico– que respeten los resultados de los comicios del 29 de mayo, más allá de los resultados.

Daniel Palacios, ministro del Interior, hizo el llamado en un evento del Consejo Nacional Electoral llevado a cabo en Armenia, en el que participaron distintas autoridades de la ciudad.

“Sea cual sea el resultado, ojalá lo acepten y que no sea consecuencia de que el sistema electoral es bueno cuando me conviene y es malo cuando no me conviene”, aseveró.

Porque, según él, “si la medida de la transparencia del sistema electoral es si yo gané o perdí, entonces estamos bajo un proceso casi que anárquico, en donde no existiría nunca la legitimidad del proceso”.