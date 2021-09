La Cámara de Representantes le envió un mensaje político al Gobierno de Iván Duque . En la sesión de este viernes, en la plenaria, se dio una votación mayoritaria de los presentes a favor de la censura de la exministra de las TIC Karen Abudinen , pero este proceso no logró prosperar al no alcanzar los votos suficientes para darle validez a la moción.

La votación fue polémica

En el inicio de sesión, la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias (representante del Centro Democrático), cerró la puerta a las intervenciones sobre las decisiones de la exministra y aseguró que había que limitarse a hacer la votación de la moción de censura. “No vamos a tener espacio para el debate, porque este ya se hizo en la sesión del pasado 3 de septiembre”, planteó Arias.

Tras anunciar esa decisión, la Cámara inició el sufragio y aunque 153 congresistas estanban presentes en la sesión (presencial y virtualmente), tan solo 86 votaron. Esa cifra de congresistas no alcanzó la mayoría exigida por ley para que la iniciativa prosperara.

“Aunque estuvieron conectados en la plataforma, más de 70 congresistas no quisieron votar. Todo esto se hizo para que no tuviera validez la moción de censura y se tuviera que levantar la sesión”, aseguró la representante Katherine Miranda, una de las citantes.

Esa situación generó una ola de reclamos de la oposición, que calificó de “sabotaje” el hecho de que algunos representantes decidieron no votar.

Por su parte, el representante Mauricio Toro pidió apelar y repetir la votación, alegando que “la presidenta de la Cámara no hizo la votación de forma nominal, al no hacer el llamado a lista”. Ante ese reclamo, Arias respondió que no era válido su reclamo, ya que “el voto nominal se da cuando el congresista vota en la plataforma y no necesariamente debe ser llamado por lista”.

Tras descartar la posibilidad de repetir la votación y obligar a sufragar a quienes no lo hicieron, se generó una agitada discusión y en medio de la polémica, Arias decidió levantar la sesión.