“No me gusta cómo se hace la política”

María Isabel Ramírez, esposa de Rodolfo Correa, candidato a la Gobernación por la ASI, no quiere ser la primera dama del departamento, quiere derribar eso y ser la “primera trabajadora de Antioquia”.

Si llegan a la Gobernación quiere aprovechar su profesión –ella es abogada– y vocación de servicio para hacer que los reclusos tengan garantías de rehabilitación.

Durante esta campaña acompaña a su esposo por los laditos, porque alguien tiene que hacerse cargo de los negocios familiares y de los hijos.

¿Cuáles serán sus proyectos bandera?

“Me encantaría trabajar en tres aspectos: una red de escuela de música como la de Medellín, un proyecto precioso que ha sido la salvación para muchos niños, ya que la música de cierta forma les ha arrancado a estos niños al conflicto. Me gustaría replicar un modelo así por Antioquia.

Por otro lado, ningún niño puede tener hambre, me encantaría emprender un programa de seguridad alimentaria para niños, es importante para mí, soy mamá y tengo sensibilidad frente a ellos. Los niños no pueden crecer ni desarrollarse bien si no están bien alimentados. El tercer proyecto es trabajar por las personas privadas de la libertad, es un tema que me apasiona. Hoy son tratados como ciudadanos de quinta categoría y no puede ser así; si vas a una cárcel y encuentras caritas entre los 18 y los 30 años, ahí está toda la juventud. Qué bueno que las cárceles fueran lugares en los que se pudieran resocializar”.

Ese sería el aporte desde su profesión...

“Claro. Pienso llevar un modelo agroindustrial a través de unas alianzas público privadas para las prisiones que son responsabilidad de los municipios y que no alcanzan a cubrir porque estamos en un modelo carcelario de hacinamiento obsoleto”.

¿Usted ha aportado en la formulación del Plan de Gobierno de Rodolfo?

“Con ideas, pero ya sentarme a escribir y a investigar no. Realmente mi aporte en esta campaña es apoyarlo incondicionalmente, acompañarlo en los negocios, porque nosotros no somos una familia millonaria, entonces alguien tiene que quedarse al frente de los negocios familiares”.

¿Qué le corregiría al Plan?

“Nada, me parece un plan de Gobierno súper arriesgado, creativo, con propuestas creativas que le marcarían a Antioquia un verdadero cambio. Es una apuesta para mirar hacia el futuro”.