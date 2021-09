Gustavo Petro, quien la semana pasada obtuvo su primera victoria en la carrera por la Presidencia al lograr que la Corte Constitucional le otorgara personería jurídica a su partido político, Colombia Humana, aseguró que, de no ganar en las elecciones del próximo año, daría por terminado su proyecto político. "No me puedo volver un eterno candidato", dijo.

En entrevista con el diario El País de España, el senador y precandidato explicó que, de no lograr sus aspiraciones, "significaría que un proyecto ha fracasado”.

“¿Qué podría venir? No sé. No sé qué le pasará a una sociedad colombiana metida en el abismo y sin una salida democrática. Puede haber una sustitución de nuestro proyecto por otro proyecto democrático, pero eso ya sería otra generación, no la nuestra. Yo daría por terminado mi ciclo político".

Del mismo modo, manifestó que en Colombia "tenemos un Estado que no se puede llamar democrático, a pesar de que haya elecciones, porque el método electoral está cooptado por una serie de totalitarismos de facto regionales donde las poblaciones viven bajo el terror y los candidatos los imponen quienes tienen las armas y el dinero".