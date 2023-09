“Ya no tengo las Judas al lado”: dura pulla de Benedetti a dos meses de salir del gobierno Petro

Presumiendo que ahora ya no está “en el oficio de la política” y cuenta con “amigos verdaderos”, Benedetti celebró ya no estar rodeado de gente traicionera y desleal: “Ya no tengo las Judas al lado”, dijo.

La relación de los viejos amigos al parecer estaba en deterioro. Se rumora en los mentideros políticos que habría sido Benedetti el responsable de filtrar a la prensa el escándalo que involucra a Sarabia como responsable de un posible abuso de poder contra su exniñera, Marelbys Meza.

El detonante habría sido una cita que Benedetti le solicitó a Petro en Casa de Nariño; sin embargo, reclamó que lo dejaron tres horas plantado.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...), veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, se escucha decir a Benedetti en uno de los audios con Sarabia.

“Perdón, Laura, pero es que uno también explota, es que se pasan de calidad, yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier [fue] una mierda Laura, de parte tuya y de parte del presidente (...) exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”, agregó.