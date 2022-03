Estaba casi que cantado, pero faltaba la oficialización. El hasta este lunes candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, renunció a su aspiración presidencial para sumarse a la campaña de quien se impuso en la consulta de Equipo por Colombia.

En efecto, en un video divulgado al medio día de este lunes, Zuluaga afirmó que se sumará a la candidatura de Federico ‘Fico’ Gutiérrez, quien se ganó su consulta con 2,1 millones de votos.

“En vista de los resultados electorales del día de ayer (domingo) y de la necesidad de unidad por el bien de Colombia, he tomado la decisión personal de renunciar a la candidatura por el Centro Democrático para acompañar la aspiración de Federico Gutiérrez”, enfatizó Zuluaga.

El aspirante uribista no había logrado despegar en encuestas, pues no pasaba del 3 o 4 por ciento en mediciones, y en su partido no logró cohesión para ser apoyado. De hecho, su llamado a no votar en las consultas fue ignorado hasta por el presidente Iván Duque, de quien se dice también terminó impulsando a ‘Fico’.