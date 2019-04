Pelea en Girardota por el aval Verde

A las discordias ya conocidas en el caso de la Alcaldía de Medellín, en el que todavía no se ponen de acuerdo si participan o no de consulta interpartidista con otros sectores, se suma ahora la disputa entre Pedro Hoyos y Diana Osorno, precandidatos a la Alcaldía de Girardota que buscan obtener el aval verde.

“Usted sabe que cuenta conmigo, yo fui quien dio la pelea, ahí tengo ese problema encima porque imagínate que habían mandado la solicitud de consulta unos fajardistas, yo fui el que la quite, la hice quitar. Y ahorita me pusieron problema otra vez y nada, consulta no va a haber (...) Nosotros fuimos claros que tenemos un candidato y se llama Pedro (...) Hágale Pedro, tranquilo mi hermano que ya los tiempos pasaron”, dice el congresista Muñoz en un audio obtenido por este diario.

Adicionalmente, Osorno denuncia machismo. “Les parece horrible que haya una mujer como candidata. Uno de los apodos que me tienen es dizque la “cachorra política”. Yo no me les voy a quitar, que yo pierda en un ejercicio democrático, no por artimañas políticas”, sentenció.

“Ella no es del Verde”

Consultados sobre los señalamientos de Osorno y el audio, Hoyos y Muñoz enfatizaron en que la precandidata y exsecretaria de Planeación de Girardota no es de la Alianza Verde. Hoyos incluso asegura que se trata de una estrategia de otros partidos para que él no gane.

“No voy a ir a esa consulta con ella porque no tengo garantías. Si la Alianza Verde va con la consulta, los partidos tradicionales de Girardota van a votar contra mí. He hecho demandas por contaminación y corrupción en el municipio, por eso el Alcalde le pide la renuncia a ella por estrategia”, dijo Hoyos.

El representante Muñoz confirmó lo que dice su audio, que hará lo posible para que la consulta no se dé y que Diana Osorno no pertenece a la colectividad verde.

“Defiendo a Pedro Hoyos para el aval porque es una persona que pelea duro contra la corrupción, que es la misma de Barbosa. Diana no es del Partido Verde, es del alcalde, viene del proceso de Fernardo Ortiz (exalcalde) y del senador de la U, Juan Felipe Lemos. Fue funcionaria y ahora se nos quiere meter al Verde. Es de sensatez y de principios políticos apoyar a la gente nuestra, que no vengan de otros partidos que están cuestionados”, subrayó Muñoz.

Sobre estos señalamientos, Osorno concluyó que “él no define si va consulta o no, el representante legal ya hizo la solicitud. Yo sí trabajé en la administración, pero no hago parte del Partido de la U. Pedro Hoyos era de la ASI, ¿entonces por eso no puede venir a la Alianza Verde?”.

Y agregó que en 2015, justamente los verdes habían apoyado al alcalde Bladimir Jaramillo. “Que me demuestren que soy de la U. Esos argumentos son muy pobres”.

Muñoz sostiene su postura. “El CNE no ha definido sobre esa solicitud para esa consulta porque se mandó de manera extemporánea. Voy a pelear hasta donde sea para que esa consulta no se dé porque ella no es de este partido”.

A la Alianza Verde y a las demás colectividades les quedan once días para indicar quiénes, con nombres y apellidos, participarán de este mecanismo democrático que los potencia, o los fragmenta a meses de las elecciones.