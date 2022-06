Su talante político es diverso, como ella, pues no está afiliada a ningún partido tradicional y se muestra convencida de dialogar —sin compromisos— con todos los sectores, pues considera que la fortaleza de un gobierno suyo y de Hernández es poder demostrar que desde la Casa de Nariño se puede conducir el país sin estar atados. Algo que, no obstante, es un reto complejo, pues la gobernabilidad depende de la negociación.

Con todo, esquiva el discurso sobre minorías, evita agitar los ánimos con sus palabras y no habla de las desigualdades raciales ni de género del país. Como mujer afro siente que a ella y a otros se les han abierto muchas puertas en cargos importantes, como la que está atravesando en este momento.

Su vida de joven fue de pocas comodidades, aunque no le faltó nada. Por eso insiste en hablar de todas las oportunidades que ha tenido y, si ganaran las elecciones, le gustaría que más colombianos pudieran decir lo mismo.

Habla con propiedad y cariño sobre su fórmula, pero hace cuatro meses no lo conocía. Llegó al cargo de la forma más inusual. Hernández abrió una convocatoria para seleccionar a su ‘vice’ —después de la declinación de Paola Ochoa— y a un conocido suyo le pareció que Castillo era la persona idónea para el cargo. Los requisitos que pedía la campaña eran que fuera mujer, del Pacífico, no política y de la academia. Cumplía con todos estos aspectos y más.

Aunque es una mujer de muy bajo perfil, le gusta la rumba y bailar salsa, honrando su origen caleño. Contrario a su fórmula Rodolfo Hernández, es mesurada y discreta, se mueve poco en las redes sociales y no apela al humor como él para cautivar votantes.

“Me llamó mi amigo y me dice ‘¿tú conoces al ingeniero Rodolfo Hernández?’ Y yo ¡ah!, el viejito de Bucaramanga, claro que lo conozco”, recordó entre risas en una entrevista con Noticias Caracol. Después de eso, recibió la llamada del ingeniero, quien le ofreció este rol en su campaña.

Desde una eventual vicepresidencia espera servirle a la ciudadanía, pero no le gustaría representar a ningún partido, inclinación o movimiento, porque jamás ha militado en ninguna colectividad ni tiene pensado hacerlo.

“Como no pertenezco a ningún partido, es una oportunidad de transformación para el país, una oportunidad diferente”, le dijo a este diario, cuando todavía no sabía que estaría tan cerca de ser la vicepresidenta de Colombia.

A pesar de que el petrismo ha querido vender la idea de que la dupla Hernández-Castillo es el “plan C del uribismo”, ella tiene claro que no es así, pero sí le da la bienvenida a todo aquel que quiera acompañarlos en su eventual Gobierno, siempre y cuando no sean “políticos corruptos”