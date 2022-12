Justo después de la posesión de Gustavo Petro como presidente, en agosto pasado, en el Polo Democrático Alternativo surgieron voces que denunciaban presiones al Gobierno Nacional para que se le asignara un alto cargo a Jaime Dussán. “No respaldo presiones de ‘voceros’ del Polo a Gustavo Petro para conseguirle un cargo a Jaime Dussán. Nos notifica Alexánder López: ‘será nuestro representante en el Gobierno’. ¿En Colpensiones? La postulación no fue consensuada. Les notifico: no me responsabilizo de esa designación”, aseguró en ese momento el representante a la Cámara, Alfredo Mondragón, quien fue respaldado por el senador Wilson Arias. A pesar de estos cuestionamientos, Petro accedió a postular la hoja de vida para que la junta directiva de Colpensiones eligiera a Dussán como presidente de la entidad.