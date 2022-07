Mientras transcurrían las conferencias, Córdoba contó en entrevista con EL COLOMBIANO que no ha ido recientemente a Venezuela, pero que irá en los próximos días: “Con ese montón de mentiras que dijo ese muchacho que fue mi asesor, entonces yo voy a ir a hablar con el presidente Nicolás Maduro para que me ayude a conseguir unas pruebas para que me ayuden a demostrar que todo es mentira”, señaló.

En esa declaración, Córdoba se refería a Andrés Vásquez, un exasesor que la acusó de haberse aprovechado de los secuestrados para obtener beneficios económicos y políticos, negociando sus liberaciones. De hecho, éste la señaló de ser alias Teodora de las extintas Farc.

Por ese caso, la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación y está recogiendo pruebas en su contra, mientras ella dice que todo se trata de una persecución.

Pero eso no es el único escándalo que ha mantenido a la senadora electa por fuera de los reflectores. La otra crisis que le cayó encima tuvo que ver con un supuesto plan suyo para convencer a los extraditables de la cárcel La Picota de apoyar a Petro. Según investigaciones periodísticas, Córdoba había ingresado al centro penitenciario y les habría ofrecido beneficios a dichos presos en espera de extradición a cambio de votar por el entonces candidato del Pacto Histórico.