Los caciques a la sombra del poder en Antioquia

Julián Restrepo

Coordinador de la maestría en Comunicación Política de la Universidad Eafit

Opinión

Son pocos, pero aún quedan gamonales

Julián Restrepo

Coordinador de la maestría en Comunicación Política de la Universidad Eafit

Luis Alfredo Ramos, Álvaro Uribe y Óscar Darío Pérez tienen una alianza desde hace rato. También Valencia Cossio con su gente, todos del uribismo. La tienen clara. Veo que en el proceso interno del Centro Democrático está ganando la partida Luis Alfredo, quien gobernaría detrás de la sombra de su hijo. En el liberalismo la situación es interesante, César Gaviria está metido de lleno, los militantes en Antioquia no controlan nada. Gaviria los dejó sin juego político en las regiones, el expresidente les está dando potestad para dar avales a los senadores y representantes con mayor votación en Antioquia, pero es lo que César Gaviria diga, no ellos. Las facciones socialdemócratas de Luis Carlos Ochoa y Eugenio Prieto quedaron sin juego. Volvimos a la figura de jefe único como en los mejores tiempos del Partido Liberal, si Aníbal Gaviria va con el partido es bajo las condiciones del expresidente. Sergio Fajardo no es un cacique, sus votos son flotantes y tiene que volverlos a conquistar.