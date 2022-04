El presidente del Senado, Juan Diego Gómez, reafirmó sus palabras en contra del Pacto Histórico y de Francia Márquez, a los que señaló de tener relaciones con la guerrilla del ELN.

Desde el movimiento petrista ya anunciaron acciones judiciales en su contra, pero él también tomará las suyas, según le contó a este diario.

La génesis del encontrón entre el congresista conservador y el Pacto Histórico es el supuesto respaldo que esa guerrilla le ha manifestado a la candidatura de Márquez a través de su página web.

Esto sumado a que en las redes sociales ronda un montaje que pretende mostrar a una mujer negra con el símbolo del ELN como si fuera ella. Pese a que no es Márquez, en internet ha servido como caballito de Troya para los ataques de sus críticos.

En medio del debate sobre el registrador Alexánder Vega y el escándalo por los votos de las consutas, Gómez señaló, refiriéndose al Pacto: “No me había querido referir a su partido que acompaña el ELN activo a su vicepresidente y celebran la designación de esta mujer. Y que las antiguas Farc y algunas disidencias se han expresado también en favor de su campaña presidencial”, dijo en el capitolio.

Poco después, Francia Márquez dijo que sus abogados se encargarán de las demandas penales en contra del senador, quien –sostuvo– le puso “la lápida encima”.

Seguido, el senador Gustavo Bolívar tachó de “rastrero, cobarde y sucio” el pronunciamiento del presidente del Senado, y también anunció acciones legales.

A propósito, el conservador le dijo a este medio que él también se irá por la vía legal, pero no aclaró qué tipo de denuncia instaurará. Además, especificó que su pronunciamiento se debe al apoyo de esa guerrilla a Márquez y explicó que, si bien no le consta que tenga vínculos con sus miembros o si el apoyo es “orgánico”, “sí es cierto que ella no ha salido a rechazar ese apoyo”. Petro, sin embargo, sí rechazó estos mensajes del ELN.