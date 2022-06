El excandidato presidencial, Rodolfo Hernández, anunció que sí asumirá el 20 de julio como senador de la República, pero que ejercerá en condición de independiente y no de oposición al presidente Gustavo Petro .

En su declaración, Hernández cuestionó a quienes le han criticado en los últimos días por no asumir una posición contra Gustavo Petro, y por el contrario, reiteró que respeta su triunfo, como lo indicó antes de jornada electoral del domingo pasado cuando afirmó que respetaría los resultados.

“He decidido reconocer a Gustavo Petro como legítimo ganador y asumir una posición de independencia a su gobierno, lo que me permite apoyar las iniciativas que considere buenas para el país y cuestionar las que no, en ejercicio de un claro mandato que me dio la ciudadanía”, señaló.