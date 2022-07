“No tengo experiencia, lo tengo que decir, no me gusta aparentar lo que no soy. No tengo esa experiencia y vivencia, pero probaría. El eslogan, no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad, de la campaña, sigue vivo”, le dijo Hernández a Blu Radio.

En ese sentido, el excandidato presidencial planteó que podría estar en una encrucijada si acepta la curul, pues se trataría de un escaño de oposición y recientemente aclaró que no tiene previsto hacerle oposición al gobierno de Gustavo Petro.