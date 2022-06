El exalcalde de Bucaramanga aseguró que entró al ruedo político para mirar cuál podía ser su aporte para resolver los flagelos que vivieron los connacionales en medio de la violencia.

“Entré a la política a ver cómo se corregía, porque yo sé que todo eso que pasó en Colombia fueron expresiones que solicitaron el sector campesino y que el gobierno de la época no atendieron. Al no atender, como siempre que no atienden a los pobres, miren lo que incubó: 250 mil muertos”, afirmó.