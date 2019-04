“No hay nada raro en lo que dice Wikileaks”: Fajardo

El excandidato a la presidencia de la República, Sergio Fajardo Valderrama, le restó importancia a las publicaciones del portal Wikileaks en las que se afirmó que no hará parte de un frente antiuribista.

En diálogo con Caracol Radio, el también exgobernador de Antioquia, afirmó que no hay nada “raro ni de extraño ese cable”. Agregó que lo publicado “dice exactamente lo que yo he dicho en público y privado, pero bueno, ahora como estamos en estos tiempos, alguna personas creen que encontraron una noticia que no tiene nada de distinto a lo que yo he dicho toda la vida”.

Para Fajardo, lo que dice Wikileaks “es que nosotros somos independientes, que yo tengo relaciones respetuosas con todas las personas, como las tenía en el 2009, en el 2002, en 2018 y hoy. Esto señala la independencia de nosotros, la mía, la perseverancia de una visión de la sociedad colombiana y no estábamos haciendo ningún frente de ninguna naturaleza”.

Aunque afirmó desconocer quién o quiénes están detrás de las publicaciones, sin embargo afirmó: “Yo he sido coherente y serio en la forma de tratar a las personas, en la forma de hacer la política, es como soy y por eso no tengo nada de que preocuparme y es una cosa bien vieja pero no tiene problema. Ahora a unas personas les molesta y cada vez que tengan la oportunidad me van a agredir e insultar, decir cualquier cantidad de cosas porque perdieron las elecciones pasadas y todavía no han podido aceptarlo, pero no van a encontrar una respuesta mía”.

El documento filtrado por Wikileaks, titulado “Fajardo tiene la idea de formar un frente unido entre independientes”, contiene una comunicación en la que funcionarios de Estados Unidos aseguran que el excandidato presidencial Sergio Fajardo les manifestó en 2009 no estar dispuesto a hacer ninguna alianza que afectara al hoy senador Álvaro Uribe Vélez.