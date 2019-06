Uribe propone papeleta en elecciones para rechazar consumo de drogas

El expresidente Álvaro Uribe Vélez durante el plantón contra las decisiones de la Corte Constitucional, este martes, propuso una papeleta, en las elecciones regionales, del 27 de octubre, para que el ciudadano en las urnas vote y reitere el rechazo al consumo de drogas.

De esta forma, durante la manifestación realizada en la plaza de Bolívar de Bogotá, protestó por la sentencia de la Corte que declaró inexequible fragmentos del Código de Policía que ahora permite que se puedan consumir estas sustancias en lugares públicos.

Uribe, al frente de cientos de ciudadanos, dio un discurso de 15 minutos, en donde rechazó el consumo de drogas y alcohol en los parques. Defendió el decreto del presidente, Iván Duque, que faculta a la Policía para decomisar las sustancias. También, solicitó el apoyo del Gobierno para la papeleta.

Así el expresidente indicó: “yo no he podido entender la sentencia de la Corte Constitucional, el artículo 44 de la Constitución dice que los derechos de los niños son prevalentes, uno no entiende que haya una sentencia que ponga estos derechos en igualdad de condiciones con los derechos de la ilegalidad”.

El plantón fue propuesto por la organización Juntos por Colombia. El evento fue convocado a través de redes sociales y con apoyo de los congresistas del Centro Democrático.