Uribismo sacude la política y revive discordias por la paz

A raíz de esta coyuntura, el uribismo ha incrementado su posición crítica no solo frente al funcionamiento de la JEP, sino que revivió viejas discusiones sobre el Acuerdo de paz firmado con las Farc.

Y, como si fuera poco, Santos adelantó apartes de su libro “La batalla por la paz”, en el que da detalles del proceso con menciones al expresidente Uribe, quien no tardó en reaccionar y señalar a Santos de mentiroso y traidor.

Una de las asignaturas pendientes del gobierno de Duque es mejorar sus relaciones con el Congreso y que sus proyectos sean aprobados. Sin embargo, hasta el momento el Ejecutivo cuenta con cuatro bancadas, dos grandes (CD y Conservador) y dos con menor influencia (Mira y Colombia Justa Libres).

La oposición con el Polo y la Alianza Verde a la cabeza, hace férrea defensa del Acuerdo de paz, el Partido Liberal ha sido crítico y ha culpado al uribismo de propiciar la polarización, mientras que otras bancadas mayoritarias como Cambio Radical y el Partido de la U, están divididos, es decir, tampoco puede el gobierno hacer cuentas con sus votos.

“Todo este debate inútil de la JEP va a afectar las relaciones del Gobierno con el Congreso. Y digo inútil porque esto no tiene solución buena para el Gobierno. Hay un riesgo de perder las objeciones y sería una derrota para ellos. Ojalá Duque se dedique a gobernar y no a mirar hacia atrás en este pantano ideológico que no tiene justificación”, comentó Barreras.

Holguín concluyó que no pretende afectar a Duque. “Lo he repetido: la única responsable por las vallas y sus mensajes soy yo. Esta es una oportunidad de oro para hacer modificaciones necesarias para una paz que de verdad sea para todos, que les dé garantías a víctimas y hasta victimarios. Porque si los victimarios no tienen un mínimo de justicia, voy a dedicar hasta el último día de mi vida para llevarlos a comparecer ante la Corte Penal Internacional”