Expresidente Santos rindió versión libre ante el CNE

El expresidente Juan Manuel Santos rindió indagatoria en el Consejo Nacional Electoral (CNE) este miércoles en horas de la mañana. El CNE llamó a Santos a versión libre para que respondiera varias preguntas respecto a la financiación de su campaña de reelección a la Presidencia en 2014.

Santos se presentó ante los magistrados del CNE Doris Ruth Méndez Cubillo, Renato Rafael Contreras y Luis Guillermo Pérez, quienes integran la Comisión Especial de Investigación. Las preguntas alrededor sobre la financiación de la campaña de Santos giran alrededor de $4.000 millones que, supuestamente, habría recibido por parte de la multinacional brasileña Odebrecht.

Al término de su versión libre, Santos afirmó a Colprensa que: “queda claro, clarísimo, que no hay nada, que no hay una sola prueba que ponga en tela de juicio mi buen nombre. Después de estos años no hay absolutamente nada. No tengo nada de qué defenderme porque ahí están los hechos”. El expresidente también dijo que, a pesar de que no era obligatorio, rindió versión libre por “respeto a las instituciones”.

Algo similar dijo a principios de esta semana el abogado del expresidente, Alfonso Portela, quien aseguró: “el señor expresidente quiso acudir personalmente a dar las explicaciones y responder las dudas que haya en el expediente”. Tanto Portela en esa ocasión, como el expresidente Santos en la versión libre, pidieron que se archivara el proceso.

El CNE, además, informó que fijó fechas para que los empresarios Andrés Sanmiguel Castaño y David Fernando Portilla den sus declaraciones en estos hechos. Sanmiguel lo hará el 16 de enero a las 9:00 a.m. y Portilla, el mismo día a las 11:00 a.m.